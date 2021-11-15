Как начать заниматься расследованиями по открытым источникам

Как писал недавно британский журнал The Economist, сфера расследований по открытым источникам «повзрослела». Там, где ранее было нишевое сообщество из сравнительно небольшого числа людей, у которых было свободное время и привычка подолгу сидеть в интернете, теперь раскинулось широкое поле исследований и журналистики, а методики OSINT применяются в самых разных сферах и институтах. Самое время закатать рукава и начать самим заниматься расследованиями.

Прелесть расследования открытых источников в том, что кто угодно (а не только журналисты или исследователи в аналитических центрах) могут вносить вклад в расследования, которые раскрывают преступные действия и помогают привлекать виновных к ответственности.

Когда мы говорим «кто угодно», это действительно значит «кто угодно»: если у вас есть доступ в интернет, свободное время и упрямое стремление докопаться до правды, то вы тоже можете стать исследователями открытых источников.

Решиться заниматься такими исследованиями может быть нелегко, особенно если эта область для вас совершенно новая. Однако никаких причин для беспокойства нет: в этом руководстве описаны конкретные шаги, с помощью которых можно развить нужные навыки, найти группы, соответствующие вашим интересам, и в итоге оказать помощь в важном расследовании.

Выполнив описанные ниже шаги, вы можете узнать, где найти исследователей открытых источников, как наблюдать за их работой и учиться на их примерах, а также как тренировать ваши новые навыки.

1. Оцените ваши навыки и интересы

Интересует ли вас некий конфликт? Или же вы любите решать головоломки, что может помочь вам в геолокации снимков? Есть ли у вас опыт программирования? Знаете ли вы один или несколько языков? Может, вас интересует военная техника и снаряжение?

Осознав, какие темы вас интересуют и что у вас хорошо получается, вы сможете найти в социальных сетях других исследователей, за чьей работой, возможно, захотите следить и даже использовать в ваших собственных исследованиях.

Если вы не знаете, как ваши навыки и интересы могут помочь вам в этой области, не отчаивайтесь: это значит только, что вам предстоит открыть для себя еще больше.

2. Заведите аккаунт в Твиттере

Важность этого шага трудно переоценить.

Твиттер — основная платформа для поиска, обсуждения и распространения исследований открытых источников. В этой социальной сети есть множество исследователей, которые с удовольствием вступают в дискуссии о лучших методиках и практиках, делятся своей работой и исследованиями коллег. Завеля аккаунт в Твиттере, вы сможете читать исследователей и узнавать об их работе, а также задавать вопросы и участвовать в обсуждениях.

Если вы опасаетесь за безопасность или имеете причины сохранять анонимность, не волнуйтесь: Твиттер позволяет заводить аккаунты, где не указано имя или другая личная информация. Сообщество исследователей открытых источников охотно принимает анонимных пользователей, а анонимность не несет никакого негативного багажа (хотя, возможно, в будущем вам придется раскрыть вашу личность, если вам предложат написать статью или устроиться на работу).

Если вы все равно не хотите пользоваться Твиттером, помните, что постить что-либо самим совсем не обязательно. Твиттером можно пользоваться и для того, чтобы читать, что пишут или публикуют другие исследователи. Вам не придется ни с кем взаимодействовать, если вы сами того не захотите.

3. Найдите интересных вам людей (и внесите их в список)

Освоившись в Твиттере, вы, пожалуй, захотите зафолловить различных исследователей открытых источников. Так вы сможете узнать, какие темы интересуют сообщество, какие организации занимаются теми или иными вопросами, и какие методики они применяют в своих расследованиях. Но еще важнее то, что вы сможете перенимать непосредственно у экспертов их методики, инструменты и лучшие практики.

Если вы только что узнали о существовании сообщества исследователей открытых источников, возможно, стоит подписываться на самых разных исследователей, например отдел видеорасследований New York Times, Bellingcat или команду Visual Forensics Washington Post.

Хороший способ найти исследователей открытых источников — подписаться на их списки в Твиттере. Любой пользователь может создать список аккаунтов, а некоторые (например Мэлаки Браун из New York Times) открыли эти списки для публичного доступа. В его списке насчитывается более 200 исследователей открытых источников, за чьей работой можно следить, подписавшись на этот список.

Какая разница между OOSI, OSINT и OSI?

Некоторые в англоязычном сообществе используют абревиатуру OOSI (“online open source investigations”, расследования по открытым источникам в сети), а другие — OSI («расследования по открытым источникам»), однако чаще и дольше всего в социальных сетях используют сокращение OSINT (“open source intelligence”, буквально «разведка по открытым источникам»). Эти термины обычно взаимозаменяемы, однако между ними есть некоторые различия, на которые стоит обратить внимание.

Разница между OOSI и OSI заключается в названии: OOSI касается расследований, где используются только источники из интернета, а термином “OSI” описываются исследования, где используются и «оффлайновые» открытые источники.

Некоторые используют “OOSI” или “OSI”, поскольку им кажется, что “OSINT” указывает на связь с разведывательными органами. Для таких органов OSINT — часть системы, куда входят HUMINT (human intelligence, агентурная разведка), SOCMINT (social media intelligence, разведка по социальным сетям), IMINT (imagery intelligence, фоторазведка) и другие. Для некоторых независимых исследователей такие ассоциации ожидаемо некомфортны, однако этот термин используется шире всего и, пожалуй, является наиболее узнаваемым.

В любом случае, рекомендуем использовать поиск по всем этим абревиатурам, чтобы расширять имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы.

Вот некоторые другие полезные списки исследователей:

Гизела Перес де Ача: “OSINTers”

Раван Шаиф: “OSINT”

Бьянка Бриттон: “Open Source”

Джулия Байер: “OSINT research verify”

Со временем вы ближе познакомитесь с этой сферой и станете замечать, какая она широкая и разнообразная. Вам могут повстречаться исследователи, которые занимаются исключительно опознанием оружия на видео из зон конфликтов; другие посвящают свое время отслеживанию самолетов или кораблей, третьи являются экспертами в области геолокации. Возможно, вы захотите создать собственный нишевый список исследователей. Для этого воспользуйтесь инструкциями из этого руководства.

4. Найдите другие коммьюнити

Исследователи открытых источников и энтузиасты этой сферы проводят много времени в сети, поэтому они, вероятно, посещают и другие онлайн-сообщества, помимо Твиттера.

Discord — популярный мессенджер, где обосновались несколько коммьюнити исследователей открытых источников. Эти сообщества напоминают чаты, существовавшие на заре интернета. В Discord их называют «сервера».

Сервер Bellingcat в Discord доступен здесь. Кто угодно может зайти на сервер и поделиться инструментами, задать вопросы или посотрудничать по различным исследовательским проектам. Этот сервер подразделяется на несколько тем, где пользователи могут публиковать и обсуждать важную информацию.

Также рекомендуем обратить внимание на другие исследовательские сообщества, у которых есть сервера в Discord:

The OSINT Curious Project: сообщество сайта OSINT Curious, где публикуются новости и образовательные материалы по исследованию открытых источников.

Project OWL: На этом огромном сервере в любое время присутствуют тысячи участников, которые обсуждают все возможные аспекты исследования открытых источников.

Bridaga Osint: этот сервер предназначен для испаноязычного OSINT-сообщества, где делятся информацией и ресурсами.

Имеется множество других Discord-серверов, посвященных исследованию открытых источников — нужно только не переставать искать! Помните, что исследование открытых источников лучше всего продвигается совместными усилиями, так что не бойтесь общаться и заводить связи.

На Reddit также есть сообщества для исследователей открытых источников, например r/Bellingcat, который ведут члены нашего коммьюнити. В сабреддите r/OSINT насчитывается более 26 000 участников, что делает его активным хабом для вопросов и ответов о любых аспектах сферы OSINT.

В сабреддите r/TraceAnObject собираются те, кто хотят помочь «Европолу» в кампании #TraceAnObject и ФБР с их программой информации о детях в опасности. Эта кампания позволяет правоохранительным органам запрашивать у общественности помощь с опознанием различных лиц, объектов и мест, заметных на кадрах свидетельств сексуального насилия над детьми. Проводя время на этих сабреддитах, вы не только сможете помочь со спасением ребенка, но и развить ваши навыки исследования открытых источников. Нынешний автор Bellingcat Карлос Гонзалес начинал с того, что помогал с этими двумя кампаниями.

Проводя время на таких ресурсах и общаясь с другими энтузиастами и исследователями, вы можете получить шанс поучаствовать в важном проекте — или вдохновение, чтобы запустить свой собственный.

5. Наблюдайте, учитесь, практикуйтесь

Теперь, когда вы имеет представление, как выглядит сообщество исследователей открытых источников, где они проводят время и кто над чем работает, можно начинать развивать и практиковать новые навыки, которые будете приобретать.

Один замечательный способ попрактиковаться — попробовать поучаствовать в челленджах от @Quiztime в Твиттере. Этот аккаунт ежедневно публикует снимки и предлагает выяснить, где именно они были сняты.

Иногда место съемки дается в условии, а вам нужно определить, что за объект на снимке или когда он был сделан.

Геолокация — не единственный навык, который можно развить, выполняя челленджи Quiztime.

Обратимся к примеру выше: как сократить круг поисков от «где угодно на Земле» до конкретной страны или региона? Как определить, что это за мост? Поможет ли обратный поиск изображений, или придется внимательнее присмотреться к конструкции моста? Существуют ли базы данных архитектуры мостов или другие ресурсы, на которые можно опереться? Можно было бы начать геолокацию в Google Maps, но во многих местах в мире нет панорам Google Street View. Если их нет там, где находится этот мост, то как еще можно найти кадры этого места на уровне улицы?

Вот всего несколько вопросов, которые можно задать себе, работая над этим челленджем. Точно такие же вопросы задают себе исследователи, работая над проектами по верификации кадров военных преступлений в зонах конфликтов.

Здесь же стоит упомянуть Geoguessr — геолокационную игру, популярную в OSINT-сообществе (например, и Bellingcat, и OSINT Curious транслируют сеансы игры в Geoguessr в Twitch). Эта игра помещает вас на панорамы Google Street View. Ваша задача — угадать, где именно вы находитесь. После каждой попытки вам начисляются очки. Чем ближе ваша догадка к реальному месту съемки, тем больше очков вы получите.

Можно играть с различными правилами, например не гуглить информацию или не сходить с места, куда вас выбросит. Это позволяет играть в эту игру снова и снова, настраивая уровень сложности.

Теперь уже можно сочетать некоторые из описанных выше шагов. Например, возможно, вы заходите сотрудничать с другими пользователями Твиттера, выполняя челлендж Quiztime, или устроить ночь игры в Geoguessr с вашими новыми знакомыми с Discord-сервера Bellingcat.

Кроме того, вы можете поучаствовать в таких мероприятиях, как Trace Lab’s Search Party CTF, где команды из четырех человек соревнуются в поиске информации о пропавших людях (здесь можно подробнее прочитать, чем именно занимаются Trace Labs). Участвуя в таких мероприятиях, вы не только можете помочь найти пропавших людей, но и поработать вместе с другими OSI-энтузиастами и поучиться у них, а также применить свои навыки на практике в команде.

Теперь, когда у вас все готово, вот еще несколько идей, которые вам помогут.

Добавьте в закладки ресурсы OSINT-сообщества

Одна из замечательных черт сообщества исследователей открытых источников — желание делиться знаниями. Иногда этот обмен знаниями принимает формы новостных рассылок и страничек с ресурсами, где вы можете изучить различные инструменты и исследовательские проекты.

В еженедельной рассылке Sector035 “Week in OSINT” рассказывается о предыдущих семи днях в мире исследования открытых источников. В рассылке рассказывается обо всём — от новых инструментов, найденных или разработанных сообществом, до новых статей и других ресурсов, которые недавно были опубликованы. Week in OSINT позволяет узнавать все новости из мира OSINT, что поможет вам освоиться в этой сфере.

В разделе «Руководства и ресурсы» и «Материалы» на сайте Bellingcat публикуются статьи, посвященные методологии исследований. Цель этого раздела — показать читателю новый инструмент или методику, а также представить примеры того, как они могут использоваться при исследовании открытых источников. У нас также есть набор инструментов для цифровых расследований, куда мы регулярно добавляем новые инструменты.

Мы уже упоминали сервер OSINT Curious в Discord, но это сообщество расследователей также публикует подкасты и устраивает стримы, посвященные исследованию открытых источников. Они постоянно публикуют новый контент, так что у вас никогда не будет недостатка тем для изучения.

Отдельные исследователи также по собственной инициативе собирают ресурсы и выкладывают их в открытом доступе, например Ultimate OSINT Collection автораства hatless1der, а также OSINT Hub. Знакомясь с расследовательским сообществом в Твиттере, вы встретите и других исследователей, которые по собственой инициативе делятся полезными ресурсами с коллегами.

Если вы хотите узнать все детали о том, как создать OSINT-проект, рекомендуем добавить в закладки Протокол Беркли для цифровых исследований открытых источников. Этот документ — единый ресурс по всем вопросам, связанным с организацией работы, от этических и юридических аспектов до вопросов безопасности и сбора и анализа данных.

Протокол был составлен замечательной командой из ярчайших представителей сферы OSINT. Инициатором выступил Центр прав человека Калифорнийского университета в Беркли.

Будьте терпеливы и наслаждайтесь процессом

Скорее всего, вы очень быстро выясните, что геолокацию, хронолокацию, идентификацию объектов на фото и другие навыки, которые вы решили развивать, достаточно трудно освоить. Возможно, вы обнаружите, что не справляетесь с челленджами @Quiztime, а разговоры на вашем сервере Discord касаются тем и методик, о которых вы никогда не слышали.

Не отчаивайтесь. Будьте терпеливы.

Никто из тех, кто зарабатывает на жизнь в этой сфере, не получил эти навыки в первый день, в первую неделю или даже в первый месяц (и, что важно, многие даже самые опытные исследователи не зарабатывают этим на жизнь). Спросите любых исследователей открытых источников, и они расскажут вам, что каждый день узнают новое, и что есть некоторые области в этой сфере, в которых они тоже являются новичками (например, я почти ничего не понимаю в Python).

Не отчаивайтесь, если вам кажется, что вы учитесь слишком медленно. Если вы получаете удовольствие от приобретения новых навыков, то вы в любом случае будете двигаться к успеху. Если вы не забросите OSINT, то через месяц или через год вы вспомните первые шаги и осознаете, как много узнали.

Не забывайте заботиться о себе

Становясь исследователем открытых источников, важно осознавать, что в зависимости от тем, за которыми вы собираетесь следить и событий, которые собираетесь расследовать, вы, возможно, столкнетесь с травматичными материалами. Речь может идти о кадрах из зон конфликтов, экологических катастрофах или человеческих трагедиях после стихийных бедствий. Люди все разные, у всех нас разные триггеры и пороги при работе с травматичными материалами.

Важно знать об онлайн-ресурсах, которые помогут вам узнать о травмах и о том, как вырабатывать стойкость. Центр журналистики и травмы посвящен ресурсам для журналистов и исследователей, работающих с травмой, в том числе практическим руководствам по работе с травматичными кадрами. Изучите эти ресурсы сразу, не ждите, пока вам станет плохо. Ознакомьтесь с ними и применяйте изложенные в них советы в вашей работе, чтобы сохранить душевное здоровье и благополучие.

Не верьте на слово только мне

Я попросил других исследователей открытых источников поделиться советами для начинающих в этой сфере. Вот что они сказали.

«Не беспокойтесь о тонкостях OSINT или навыках геолокации. Со временем они придут. Но вам нужно быть очень, очень любопытными и изобретательными. Всегда тяните за ниточку, пока не узнаете, что на том конце»

— Анник Моссу (исследовательница Bellingcat)

«Наслаждайтесь. Это не просто пустой общий совет: старайтесь делать то, в чем вы заинтересованы»

— Ник Уотерс (исследователь, Bellingcat)

«Творческий подход, усидчивость и упорство важнее любого набора инструментов. Уделите время раздумьям над тем, как решить задачу. Следуйте за вашими инстинктами, но не забывайте фиксировать и архивировать свою работу. Обеспечивайте обратную связь, чтобы не сбиться с верного пути и избежать ловушек. Верьте и наслаждайтесь тем, что делаете. Не бойтесь задавать вопросы в сообществе исследователей, если вы чего-то не знаете. В нем есть очень хорошие люди, которые помогут вам и укажут верный путь»

— Карлос Гонзалес (исследователь Bellingcat)

«Не нужно сразу пытаться стать экспертом во всех видах OSINT: эта сфера может показаться слишком широкой и сложной. Выберите один вид исследований, который вас интересует, и начните специализироваться в нем. Инструменты — более впечатляющий аспект OSINT, но настоящее мастерство лежит в методологии. Ищите примеры успешной методологии OSINT и учитесь на них, но думайте и о том, как вы могли бы расследовать конкретный случай»

— Маниша Гангули (Журналистка и продюсерка документальных OSINT-программ BBC)

«Суть OSINT — любопытство, творческий подход, обмен знаниями и сотрудничество, а также постоянное обучение. OSINT-сообщество прекрасно тем, что все привносят свои особые технические навыки, хобби, например наблюдение за птицами, или специальные знания, например в области архитектуры. Если у вас есть такой подход, то доверяйте своей интуиции и начните с @Quiztime»

— Джулия Байер (Журналистка-расследовательница DW News и основательница Quiztime)

«Можно много говорить о том, что можно выяснить с помощью OSINT, чтобы реально изменить мир вокруг вас. Вот несколько принципов: не бойтесь задавать вопросы и делать ошибки. Ставьте своим проектам конкретные цели, если можете. Архивируйте всё, что может вам понадобиться. Не принимайте чужие слова как факты, проверяйте всё самостоятельно. Всегда ищите контекст и не спешите первыми опубликовать что-то, что вы обнаружили»

— Calibre Obscura (Аналитик в области оружия и негосударственных вооруженных группировок)

«Заведите Твиттер, читайте OSI-экспертов в областях, которые вам интересны, пишите им, чтобы понять их работу и предложить помощь. Именно так начинали большинство из нас»

— Альяум Лерой (Исследователь открытых источников и продюсер BBC)

Готовьтесь стать волонтером Bellingcat

Теперь, когда вы примерно понимаете, как стать исследователем открытых источников, возможно, стоит поставить себе цель?

Шаги, изложенные в этом руководстве, помогут вам провести несколько месяцев, обучаясь исследованию открытых источников, пока не откроется наша Волонтерская платформа. Этот проект будет запущен в 2022 году и позволит вам принимать участие в различных проектах по исследованию открытых источников. Вы сможете зарегистрироваться на этой платформе, предложить волонтерскую помощь в тех или иных задачах и работать над ними совместно с другими волонтерами.

Следите за нашим Твиттер-аккаунтом и нашим сайтом, где мы опубликуем инструкцию, как присоединиться к платформе, когда она будет запущена. Надеемся встретиться с вами там.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента