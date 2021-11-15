Зеленский поручил полиции и Мининфраструктуры усилить борьбу с подделкой COVID-документов туроператорами

Отмечается, что на совещании представители Национальной полиции и Службы безопасности “доложили о мерах по противодействию фальсификации ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации”.

В частности, по фактам изготовления и продажи COVID-сертификатов на прошлой неделе открыто 16 уголовных производств и объявлено четыре подозрения.

“Президент обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры по предотвращению подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации туристическими операторами”, – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

—