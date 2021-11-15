 

Аналитик Concorde Capital: В Bihus.info неправильно посчитали налоги металлургических компаний

15.11.2021, 18:06, Новости дня
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“То, как журналисты не понимают процесс возврата НДС – это боль. Вся жизнь – страдание, но “журналисты и возврат НДС” – это просто капец”, – написал он.

Журналисты заявили в выпуске от 9 ноября, что компания сообщила о многомиллиардной уплате налогов, но якобы не учла деньги, которые ей вернуло государство в виде возмещения НДС. Отчитываясь о налоговых отчислениях, компании никогда не включают в отчеты налог на добавленную стоимость, отметил Хорошую.

“Никто не возвращал “Метинвесту” НДС из уплаченных им налогов. Подумайте, подучите матчасть. Журналисты не понимают, что тот НДС, который возвращают за экспорт, перед этим сама компания платит. Неспроста это называется “возврат” НДС. Сначала компания-экспортер платит — именно НДС, не другие налоги. Не налог на прибыль. А именно НДС. А если продукция экспортируется, то уже уплаченный НДС ей потом ей возвращают. И даже самые хитрые не додумываются считать в сумме уплаченных налогов выплаты по НДС, которые ей потом вернули”, – объяснил инвестаналитик.

Он предположил, что журналисты или не понимают, как работает налоговое законодательство, или просто “не могут себя сдержать при возможности приукрасить историю на такую большую сумму”.

https://www.facebook.com/dmitry.khoroshun/posts/4544255932320834

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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