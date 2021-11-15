 

Дело экс-судьи Чауса о взяточничестве направили в суд

15.11.2021, 18:06, Новости дня
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В Высший антикоррупционный суд направлен обвинительный акт, бывший судья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

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Контекст:

6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса, но, как заявил адвокат экс-судьи, 14 сентября суд в Молдове отказал в экстрадиции. 

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу. 

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице “Феофания”. О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подавал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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