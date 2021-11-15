 

Более четырех тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году

15.11.2021, 17:56, Разное
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До Нового года осталось всего полтора месяца. В преддверии праздника Москва снова засияет миллионами огней. Украшение столицы к новогодним и рождественским праздникам как всегда будет роскошным.

В Москве установят более четырех тысяч световых декоративных конструкций, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. “Особую атмосферу создадут главные символы праздник – новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами”, – отметил он.

Так, на Пушкинской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке установят световые арки, а на пешеходной зоне Бульварного кольца – световые тоннели и светящиеся цифры “2022”.
На опорах освещения вдоль центральных улиц и на
мостах появятся световые консоли.

Все конструкции уже использовались раньше, но дизайнеры их передекорируют в соответствии с датой и символикой грядущего праздника. Город имеет запас таких элементов.

“Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными: их можно многократно использовать, изменяя внешний вид”, – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Кстати, для украшения столицы используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Оно потребляет гораздо меньше электроэнергии, является безопасным и рассчитано на работу в любых погодных условиях.

К Новому году в праздничном режиме заработает и архитектурно-художественная подсветка зданий, добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в преддверии зимы на 250 водоемах Москвы с целью
предотвращения несчастных случаев заменили более 900 знаков безопасности. Вместо летних информационных щитов “Купаться запрещено!” установлены зимние “Выход на лед запрещен!”.

Например, на Патриарших и Чистых прудах заменили по четыре знака, на Царицынских прудах — 47, на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах — по 30. Информационные щиты меняют два раза в год – в середине апреля и в ноябре. Они установлены в местах, которые видно с любой точки берега.



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