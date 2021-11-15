 

С 23 ноября Сбербанк начнёт продавать гражданам СССР доллар по 64 копейки

15.11.2021, 17:51, Разное
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Верховный суд вынес решение, обязывающее Сбербанк продавать гражданам СССР доллары по курсу, установленному советским Госбанком в 1990 году. Судебное разбирательство заняло более трёх лет.

Иск о незаконности текущего курса доллара в 2018 году подало Общество защиты прав граждан Советского Союза. В своих требованиях они заявили, что СССР никогда официально не был ликвидирован, кроме того, Постановление Госбанка СССР от 24 июня 1990 года об установлении обменного курса доллара США на уровне 64 копейки за один доллар никогда не было отменено. Адвокаты Сбербанка пытались доказать, что де-факто Советского Союза не существует, а курс доллара к рублю определяется «рыночными механизмами».

Проиграв в первой инстанции, Сбербанк несколько раз пытался обжаловать решение, но в пятницу Верховный суд поставил в деле окончательную точку.

– Мы ждали этого решения гораздо дольше, чем три года. Ровно 30 лет Сбербанк нарушал наши права, с тех пор, как, игнорируя нормативные документы, взвинтил цены на доллары до безумия. Те, кто верил нам все эти годы, кто сохранил советское гражданство, 23 ноября получит обратно всё отнятое, – заявил представитель истцов.

Покупать доллары по 64 копейки смогут только те, кто являлся гражданином СССР на дату подачи первого иска – 15 августа 2018 года. Такие люди станут очень обеспеченными – среднюю пенсию они смогут обменять на 20 тысяч американских долларов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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