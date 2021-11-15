Эксперт рассказал, как прослушивают телефоны россиян

Опасения многих россиян, что их мобильные телефоны прослушивают, могут оказаться вовсе не беспочвенными. По словам эксперта по безопасности в киберпространстке из компании «Ростелеком-Солар» Даниила Чернова, существует даже два основных способа прослушки современных смартфонов.

Первый происходит благодаря возможностям операционной системы. В этом случае, скорее всего, прослушка санкционирована, так как разработчики систем внимательно следят за любым «мусором», который там может появиться и немедленно удаляют его.

Второй способ – при помощи специального шпионского приложения, которое может маскироваться под что угодно. Пользователей должно насторожить, если программка, которая ничего не имеет общего с микрофоном, просит дать к нему доступ. Также прослушка быстро садит аккумулятор.