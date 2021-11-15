 

Смартфон Note 11i оценили в 160 американских долларов

15.11.2021, 17:44, Новости дня
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Новый дешевый смартфон выходит на рынок. Речь идет о модели гаджета Note 11i, представленной в компании Infinix. Базовая стоимость устройства установлена производителем на уровне 160 американских долларов.

Таким образом, в мире появится еще один очень дешевый, но не совсем простой мобильник, отмечают эксперты. Спрос на недорогие устройства, кстати, сейчас очень высок.

Вопреки ожиданиям, экран оказался крупнее среднего размера. Это 6,95 дюйма по диагонали. Разрешение картинки на нем составляет 2460 на 1080 пикселей. Мощность основного датчика камеры также порадовала – 48 Мп. С тыльной стороны есть еще два вспомогательных датчика по 2 Мп, а селфи-камера обеспечивает съемку с разрешением 8 Мп. Не так уж и плохо доя дешевого смартфона.



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