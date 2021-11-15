 

Предновогодняя акция «Елка желаний» начала принимать заявки

15.11.2021, 17:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВсероссийская предновогодняя благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в понедельник, за первые 14 часов поступило более двух тысяч желаний, сообщил руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.

«Прием заявок запущен уже с полуночи сегодня, и по состоянию на 14.00 мск сегодняшнего дня получено уже более двух тысяч желаний. Это абсолютный рекорд, такого еще никогда не было за предыдущие годы», – передает его слова ТАСС.

Сафин рассказал, что в этом году принять участие в акции и исполнить чье-то желание можно не только онлайн, но и офлайн. Для участия в онлайн-формате нужно зайти на сайт акции и выбрать любое понравившееся желание. «Кроме того, если вы по каким-то причинам не можете исполнить его самостоятельно, наша команда с радостью исполнит его от вашего имени. Вы можете сделать пожертвование на сумму подарка в адрес акции «Елка желаний» и затем получить адресный полноценный соответствующий отчет», – добавил Сафин.

Он также отметил, что елки с желаниями будут стоять в офисах различных партнерских компаний, корпораций, в государственных учреждениях, на культурно-массовых мероприятиях. «Партнером акции может стать любой желающий, будь то физическое лицо либо юридическое лицо. Мы принимаем поддержку от всех», – подчеркнул Сафин.

Подарки для акции делятся на два типа: материальные подарки (например, развивающие игрушки, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, одежда, электроника) и нематериальные. По словам Сафина, дети очень хотят примерить на себя разные роли: побывать машинистом поезда, полицейским или пожарным. Кроме того, они могут пожелать встретиться с кумиром или отправиться в поездки.

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.



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