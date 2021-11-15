Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав членов президиума Государственного совета России.

Президент включил в состав президиума Госсовета своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернатора Камчатки Владимира Солодова, главу Башкирии Радия Хабирова, главу Республики Алтай Олега Хорохордина, губернатора Калужской области Владислава Шапшу, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову, говорится в тексте указа главы государства, опубликованном на портале официальных правовых актов.

Тем же распоряжением из состава членов президиума Госсовета исключены десять человек, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.

Кроме того, глава государства подписал указ, которым назначил Дмитрия Артюхова председателем комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика».

Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета. Он состоит из 28 человек. В него автоматически включаются те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Еще 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.

Еще один опубликованный указ главы государства вносит изменения в состав Государственного совета. Согласно этому документу, президент включил в состав Госсовета руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева, руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, главу Мордовии Артема Здунова, главу Дагестана Сергея Меликова, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, губернатора Ульяновской области Алексея Русских, главу Тувы Владислава Ховалыга, мэра Тюмени Руслана Кухарука, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову.

Включенные указом в состав Госсовета главы регионов были избраны на свои посты на прошедших в сентябре выборах. При этом Васильев, который был советником президента, по итогам прошедших тогда же парламентских выборов перешел в Госдуму. Нечаев также был избран в парламент в сентябре – как председатель партии «Новые люди». В свою очередь, исключены из состава Госсовета десять человек, в числе которых – ряд бывших глав регионов.

Путин также подписал распоряжение, которым вносятся изменения в состав некоторых комиссий Госсовета. Согласно ему, Марина Карташова вошла в состав комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Кроме того, Дмитрий Артюхов и Руслан Кухарук включены в состав комиссии по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России.