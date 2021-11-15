Прокурор попросил реальный срок для сбившей детей на переходе в Москве девушки

Гособвинитель поспросил суд приговорить к шести годам колонии общего режима Валерию Башкирову, сбившую на переходе в Москве троих детей, двое из которых погибли.

«В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Башкировой наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее прокуратура выступила против рассмотрения в особом порядке дела сбившей детей девушки.

Напомним, в июле 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на автомашине Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.

Сама Башкирова признала вину и заявила, что готова возместить ущерб потерпевшим.