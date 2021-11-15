 

Прокурор попросил реальный срок для сбившей детей на переходе в Москве девушки

15.11.2021, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГособвинитель поспросил суд приговорить к шести годам колонии общего режима Валерию Башкирову, сбившую на переходе в Москве троих детей, двое из которых погибли.

«В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Башкировой наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее прокуратура выступила против рассмотрения в особом порядке дела сбившей детей девушки.

Напомним, в июле 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на автомашине Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.

Сама Башкирова признала вину и заявила, что готова возместить ущерб потерпевшим.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Украинки Костюк и Калинина поднялись на самые высокие в карьере места в рейтинге WTA

03.11 / Любченко говорит, что у него дома обысков не проводили

10.03 / “Я не понимала, почему мы не можем жить отдельно”. Санина рассказала о конфликтах с мужем

07.06 / В Астрахани с рельсов сошли вагоны с бензином

25.10 / На выборах мэра Одессы побеждает Труханов, второй тур будет – экзит-полл студии Шустера

14.08 / Путин заявил о сокращении темпов ввода жилья в связи с коронавирусом

08.02 / Нетаньяху пришел в суд по делу о коррупции и заявил о своей невиновности

09.07 / Лесной пожар под Челябинском перекинулся на 63 дома

06.02 / В отношениях с США Макрон делает ставку на стратегическую автономию ЕС

07.07 / Посольство опровергло сообщения о смерти жены президента Гаити

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика