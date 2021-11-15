 

Силы НАТО в Черном море не смогут защититься от российских «Цирконов»

15.11.2021, 17:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Силы военно-политического альянса НАТО не смогут защититься от противокорабельных ракет «Циркон» в Черном море. Этой техникой располагает ВМФ РФ.
Зарубежные эксперты считают, что силам НАТО во главе США будет довольно тяжело противостоять «Цирконам. По словам аналитика Криса Осборна, испытания противокорабельных ракет прошли успешно. Эти аппараты способны летать в девять раз быстрее скорости звука.

В случае потенциального боя с силами НАТО в Черном море РФ может использовать «Цирконы». Если это произойдет, Штаты ждет поражение, поскольку противостоять такой технике практически невозможно. Такое оружие будет трудно обнаружить и выстроить грамотную линию защиты.
РФ может использовать «Цирконы» в тех регионах, где МВТ по численности уступает силам НАТО. Посредством таких перестановок Москва сократит разрыв, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: Дефицит

25.01 / Бывший чиновник вернул правительству Онтарио украденные миллионы

10.08 / ЧОП и спортсмены напали на лагерь экозащитников в Башкортостане

17.09 / Названы ошибки, которые совершают решившие вести здоровый образ жизни люди

27.10 / На заводе в Москве полгода лежал труп

26.09 / Названы лучшие автомобили в рамках премии “Внедорожник года 2020”

10.11 / Сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в России

22.09 / Терапевт Тимур Асанов назвал безопасную для здоровья норму употребления яблок

18.01 / Павел Прилучный показал самодельный подарок от 4-летней дочери Мии

18.03 / Мнение: Война полномочий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика