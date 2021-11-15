Силы НАТО в Черном море не смогут защититься от российских «Цирконов»

Силы военно-политического альянса НАТО не смогут защититься от противокорабельных ракет «Циркон» в Черном море. Этой техникой располагает ВМФ РФ.

Зарубежные эксперты считают, что силам НАТО во главе США будет довольно тяжело противостоять «Цирконам. По словам аналитика Криса Осборна, испытания противокорабельных ракет прошли успешно. Эти аппараты способны летать в девять раз быстрее скорости звука.

В случае потенциального боя с силами НАТО в Черном море РФ может использовать «Цирконы». Если это произойдет, Штаты ждет поражение, поскольку противостоять такой технике практически невозможно. Такое оружие будет трудно обнаружить и выстроить грамотную линию защиты.

РФ может использовать «Цирконы» в тех регионах, где МВТ по численности уступает силам НАТО. Посредством таких перестановок Москва сократит разрыв, пишет портал «Политэксперт».