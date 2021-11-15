Под крылом самолета: кофе, сок (напитки, которые не стоит пить во время полета)

В самолете очень часто хочется пить, да и медики рекомендуют потреблять не менее 250 мл воды в час, находясь в воздухе. Однако, когда рядом с вами появляется тележка с напитками, не берите оттуда некоторые из них, чтобы у полета не было неприятных последствий.

Кофе или чай

Некоторым идея выпить чашечку кофе или чай в полете может показаться простым способом расслабиться во время полета и почувствовать прилив энергии при приземлении. Но на самом деле такой напиток может быть одним из самых “грязных” видов питья, которые вы когда-либо принимали. Ведь в большинстве самолетов чай да кофе во время полетов готовятся с использованием бортовой воды. То есть, проще говоря, напитки завариваются из водопроводной воды, от использования которой отказались многие из нас очень давно. Но хуже всего то, что кофемашины и чайники на самолете моют только тогда, когда они сломаются. Так что, заказывая себе чай или кофе, мы получим не бодрящий напиток, а питье с кучей вредоносных бактерий.

Вода из-под крана

Как и в случае с кофе и чаем, любая вода, которую подают на борту прямо из-под крана, содержит в себе бактерии. Так, в 2019 года Центр продовольственной политики Хантер-колледжа при Городском университете Нью-Йорка оценил питьевую воду на борту самолетов 11 крупных американских авиакомпаний и 12 региональных авиакомпаний по пятибалльной шкале, и в итоге семь крупных авиакомпаний получили оценку ниже трех. А о водоснабжении на борту самолетов региональных компаний и говорить не приходится: вода там просто ужасающего качества.

Но это не значит, что вы должны страдать от обезвоживания во время полета. Если вы хотите выпить воду, просто попросите у бортпроводницы запечатанную бутылку или банку. Она непременно будет у нее, а если вы опасаетесь обратного, просто возьмите в аэропорту бутилированную воду и положите ее в свою ручную кладь. И все, проблем с жаждой у вас больше не будет.

“Кровавая Мэри”

Некоторые постоянные пассажиры самолетов заказывают себе на борту “Кровавую Мэри”. Однако эксперты отмечают, что употреблять этот напиток на большой высоте не самая лучшая идея. Несмотря на то что “Кровавая Мэри” сразу повышает настроение и настраивает на позитив, она негативно сказывается на здоровье. Ведь в ней содержится большое количество соли, а так как во время полета мы не двигаемся, то к его окончанию ноги из-за напитка станут опухшими и вам будет тяжело передвигаться. Ну а если для вас отказ от коктейля смерти подобен, то хотя бы пейте параллельно с ним бутилированную воду, чтобы вывести из организма лишнюю соль.

Двойная доза алкоголя

Когда мы летим, отправляясь в отпуск, хочется поскорее расслабиться и почувствовать, что отдых наконец-то начался. Для этого многие и заказывают на борту алкоголь и побольше. Однако, как показали недавние исследования, чрезмерное увлечение спиртным во время полета может привести к негативным последствиям или, по крайней мере, вызвать ощущение обезвоживания и похмелья по прибытии в пункт назначения. Поэтому и следует на борту самолета отказаться от спиртного или хотя бы пить его меньше своей обычной дозы. Дело в том, что один алкогольный напиток в воздухе – это то же самое, что два напитка на земле. А так как многие об этом не знают, то они потом сильно напиваются в самолетах, делая полет очень неудобным для себя и других. Так что если уж совсем невмоготу без коктейлей, то довольствуйтесь одной-двумя порциями и никак не больше.

Сладкие газированные напитки и соки

От большой высоты появляется шум в ушах, от нее также меняется наш привычный вкус, который сильно притупляется. А это значит, что во время полета вместо привычной солености и сладости мы будем ощущать лишь их жалкое подобие. А это может привести к тому, что в самолете можно переборщить со сладкими газированными напитками и соками, даже не осознавая этого. Так что лучше в самолете избегать потребления напитков, в которых содержится сахар, ведь избыточное его потребление может привести к тошноте, головным болям и более трудной адаптации к разнице во времени после приземления в пункте назначения. Вместо газировки лучше пить обычную воду с добавлением лимонного сока, который придаст ей аромат.