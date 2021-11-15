Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Во время съемки ребенок находился в золотистой съемной люльке, лежа на мягкой подстилке с крыльями ангела. Ранее Влада Седан сообщила в сети, что они с мужем крестили дочь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет