Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке

Во время съемки ребенок находился в золотистой съемной люльке, лежа на мягкой подстилке с крыльями ангела. Ранее Влада Седан сообщила в сети, что они с мужем крестили дочь.

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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

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