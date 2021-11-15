 

В Луцке пьяный водитель сбил на тротуаре пешехода, им оказался епископ православной церкви

15.11.2021, 17:18, Новости дня
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“23-летний лучанин, управляя Mazda 6 в нетрезвом состоянии, выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. Водитель в медучреждении прошел освидетельствование на управление транспортным средством в состоянии опьянения – 1,21 промилле”, – отметили в полиции.

Пешеход от полученных травм скончался в больнице.

Информационное агентство “Волынские новости” 15 ноября написало, что в результате ДТП погиб епископ Волынский и Галицкий Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко. Он получил тяжелые травмы: был раздробленный таз, пострадали легкие, медики также диагностировали черепно-мозговую травму.

“За его жизнь до последнего боролись врачи, однако утром 15 ноября его сердце перестало биться”, – отметили журналисты.

Правоохранители задержали водителя. По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы от пяти до 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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