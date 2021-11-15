“Прелесть”, “Очень взрослая”. Звезда “Папика” Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами

Артистка позирует в кадре, расстегнув верхние пуговицы и оголив плечи. “Прелесть”, – оценили образ актрисы поклонники. “Утонченный цветок. Очень красивая и взрослая “, – написали фолловеры. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya) Контекст: Петрожицкая прославилась благодаря украинскому комедийному телесериалу студии “Квартал 95” “Папик”, в котором сыграла роль меркантильной девушки по имени Лиза. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на канале “1+1”. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”