 

“Прелесть”, “Очень взрослая”. Звезда “Папика” Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами

15.11.2021, 17:18, Новости дня
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Артистка позирует в кадре, расстегнув верхние пуговицы и оголив плечи.

“Прелесть”, – оценили образ актрисы поклонники.

“Утонченный цветок. Очень красивая и взрослая “, – написали фолловеры.

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Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

Контекст:

Петрожицкая прославилась благодаря украинскому комедийному телесериалу студии “Квартал 95” “Папик”, в котором сыграла роль меркантильной девушки по имени Лиза. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на канале “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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