“Прелесть”, “Очень взрослая”. Звезда “Папика” Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
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Артистка позирует в кадре, расстегнув верхние пуговицы и оголив плечи.
“Прелесть”, – оценили образ актрисы поклонники.
“Утонченный цветок. Очень красивая и взрослая “, – написали фолловеры.
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Контекст:
Петрожицкая прославилась благодаря украинскому комедийному телесериалу студии “Квартал 95” “Папик”, в котором сыграла роль меркантильной девушки по имени Лиза. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на канале “1+1”.
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