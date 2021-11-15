Государственное регулирование игорной деятельности в Республике Беларусь

15.11.2021, 15:05, Детали

Теги: Развлечения, Технологии

В 2018 году в Белоруссии был принят Указ № 305 «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса». В этом документе прописан порядок получения лицензии, которая разрешает вести игорную деятельность. Регулирование работы онлайн казино в РБ проводят МЦИБ и Министерство по налогам и сборам.

Осуществлять игорную деятельность онлайн заведения могут только при наличии лицензии. Если казино ведет нелегальную деятельность, то его блокируют интернет провайдеры. Для получения разрешающего документа онлайн площадка должна соответствовать определенным требованиям:

Серверы азартного заведения должны быть размещены только на территории Белоруссии. Заведение должно открыть счёт в банке, положить на него крупную сумму, оплатить пошлину и предоставить налоговой доступ к счетам. Казино должно обеспечить бесперебойную работу портала. Должны быть соблюдены нормы и правила хранения личных данных игроков. Должна быть обеспечена защита от внешних угроз. Заведение должно подключиться к специализированной ККС.

Соблюдение данных требований обеспечивается безопасная работа игорного заведения. Пользуясь услугами таких казино, игроки могут быть спокойны относительно конфиденциальности личных данных. Также это обеспечивает безопасность совершения финансовых операций.

Нелегальные игорные заведения часто размещают на своих сайтах игровые автоматы, результаты которых возможно подкрутить вручную. Помимо этого, казино без лицензии обычно используют агрессивную рекламу с завышенными обещаниями.

Легальные онлайн заведения предлагают пользователям сертифицированный софт, честный вывод. Реклама таких казино ненавязчива.

Казино Зевс

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Топ-5 интернет казино Белоруссии

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Рекомендации по ответственной игре

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