 

Москвичам рассказали о способах утилизации снега в городе

15.11.2021, 17:08, Разное
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Грузовики будут доставлять снег на 56 снегоплавильных пунктов. К началу зимы их тщательно проверили, провели ремонт оборудования.

Общая мощность 56 пунктов позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров в сутки, рассказал Бирюков.

“В центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов”, – приводит слова чиновника пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Грузовики сбрасывают снег в приемный бункер, где сепараторы-дробилки измельчают крупные куски. Крошка направляется в резервуары, куда подаются сточные воды из коллекторов и канализационных каналов. Температура вод не ниже плюс 10 градусов – снег быстро тает.

Талая вода подается обратно в канализационный коллектор и на очистные сооружения, где проводится механическая и биологическая очистка. А там, где использовать сточные воды из канализации неудобно, используются специальные горелки.



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