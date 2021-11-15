Tesla нашла новый вид вышек для установки спутниковых антенн

К реализации масштабного проекта Илона Маска по обеспечению всех землян качественным спутниковым интернетом присоединилась и компания Tesla, более известная своими продвинутыми электромобилями.

В частности, руководство фирмы заявило, что собирается предоставлять свои зарядные станции для электротранспортных средств для установки спутниковых антенн Starlink.

Отметим, что такое решение поможет существенно сократить расходы на обеспечение локального сигнала со спутников вокруг самих зарядных станций. Подсоединив аккумулятор своей машины к электропитанию, водитель, ожидая наполнения батареи, сможет использовать интернет-связь. Как правило, на зарядной станции приходится стоять полчаса, уточняют эксперты.