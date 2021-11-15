На американском рынке появились умные часы ScanWatch с дополнительными функциями

Как стало известно из компетентных источников, в Соединенных Штатах ужа начали свободно продавать новую модель умных часов ScanWatch. Особенностью данного наручного устройства является наличие таких функций, как измерение ЭКГ и SpO2 с особой точностью.

Подобные функции, разумеется, обеспечены и в других марках и моделях смарт-часов. Однако производители всегда сообщают пользователям, что они не гарантируют точных показателей, а потому не следует путать умные часы с медицинским прибором.

Здесь все наоборот. Разработчик с самого начала говорит о том, что данная модель гаджета может полноценно заменить медицинские приборы, поскольку они точно определяют упомянутые показатели организма.