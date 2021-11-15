 

На американском рынке появились умные часы ScanWatch с дополнительными функциями

15.11.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из компетентных источников, в Соединенных Штатах ужа начали свободно продавать новую модель умных часов ScanWatch. Особенностью данного наручного устройства является наличие таких функций, как измерение ЭКГ и SpO2 с особой точностью.

Подобные функции, разумеется, обеспечены и в других марках и моделях смарт-часов. Однако производители всегда сообщают пользователям, что они не гарантируют точных показателей, а потому не следует путать умные часы с медицинским прибором.

Здесь все наоборот. Разработчик с самого начала говорит о том, что данная модель гаджета может полноценно заменить медицинские приборы, поскольку они точно определяют упомянутые показатели организма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Блинкен потребовал от РФ прекратить кибератаки по территории США

22.05 / Иран отреагировал на решение суда в Канаде о признании терактом крушения самолета МАУ

24.07 / “У моей бабушки в 96 такие же были”. Волочкова крупным планом показала свои голые ноги

29.09 / Через месяц на европейский рынок выйдет смартфон Honor 50

25.09 / В Германии объяснили появление бегущей строки с «экзит-поллом» до выборов

14.06 / Во время матча Евро 2020 в Лондоне с трибуны стадиона упал болельщик

22.09 / Глава Узбекистана призвал усилить роль ООН в афганском вопросе

15.04 / Миллионы долларов и 100 шекелей. ВАКС арестовал имущество, изъятое во время обысков по делу брата Вовка

08.03 / Берлин счел изменение политики РФ в ближайшее время маловероятным

14.08 / Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика