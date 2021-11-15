Эксперт объяснил россиянам вред от чрезмерной критики государства

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15.11.2021, 16:52, Разное
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Доцент кафедры психологического здоровья Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Владимир Павловец рассказал в эфире радио «Здоровье» про вред чрезмерной критики государства.

«Я советую россиянам воздержаться от постоянной критики государственного строя. Когда человек злится, его психическое здоровье находится под угрозой. Различные упрёки в адрес государства могут позже вылиться в сердечно-сосудистые заболевания, которые являются причиной более 30% смертей среди россиян», — отмечает эксперт.

Также доцент дал несколько советов для переусердствующих критикой власти граждан.

«Советую выкинуть из головы все поражения и неудачи России во внутренней и внешней политике. Не нужны вам это всё, поймите. Государственным управлением занимаются профессионалы, они не дадут стране пропасть. Весь этот негатив разбавьте позитивными красками. Откиньте политику и задумайтесь о работе, семье, друзьях. Прогуляйтесь по центральной улице города или по парку. Зайдите в хороший ресторан, расслабьтесь там. Дома смотрите государственные телеканалы, а не разные нагнетающие обстановку СМИ. Вот эти медиа и ставят перед собой цель нарушить психическое здоровье всех нас», — подчеркнул он.

Павловец напомнил, что хорошее настроение всегда полезно для здоровья и повышает продуктивность человека.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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