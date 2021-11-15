Эксперт назвал причину повышения минимальной цены на крепкий алкоголь

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15.11.2021, 16:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ каждой бутылке водки 160 рублей акцизов. Нелегальный производитель их не выплачивает, поэтому может предложить более низкую цену. Однако покупая такой алкоголь, никто не может гарантировать безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин.

В Министерстве финансов предложили повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь, включая водку (на 7,4% – до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра) и коньяк (на 7,6%, до 480 рублей за полулитровую бутылку).

«Минимальная цена – индикативный показатель, то есть она не является в прямом смысле повышением цен на водку или коньяк. Это именно та цена, которая показывает, что невозможно привезти легально алкогольную продукцию по цене ниже, чем установлена минимальная. Если что-то в магазине стоит дешевле, то за бутылку точно не заплачены налоги», – говорит Шапкин.

Он рассказывает, что минимальная цена рассчитана исходя из того, что производитель фактически не имеет никакой прибыли: все розничные сети имеют минимальную наценку, сам алкоголь разлит в самые дешевые бутылки с дешевой этикеткой – сэкономлено на всем.

«Поэтому, с точки зрения повышения цен ничего не происходит. Цена повышается из-за роста ставок акцизов, а вслед уже повышается минимальная цена, это следствие того, что уже произошло. Закладывание дополнительной индексации ставок акцизов в налоговый кодекс произойдет 1 января, из-за этого цены вырастут. Здесь нужно говорить о том, что ставки акцизов сейчас действительно находятся на таком уровне, где спрос повышается на нелегальный алкоголь», – объясняет эксперт.

В каждой бутылке водки, например, 160 рублей акцизов, продолжает собеседник. Соответственно, нелегальный производитель их не выплачивает, поэтому может предложить более низкую цену. Однако покупая такой алкоголь, никто не может гарантировать безопасность, поскольку известно немало случаев, когда в спиртное попадал метиловый спирт, который является смертельным ядом для человека. В связи с этим, из-за повышения ставки акциза спрос на нелегальный алкоголь растет, однако повышение минимальной цены к этому не имеет никакого отношения.

«Да, цены повысятся, но это вынужденная мера. И для того, чтобы снизить к минимуму число нелегального алкоголя на рынке, устанавливается минимальная цена, за несоблюдение которой розничную точку автоматически во внесудебном порядке лишают лицензии», – заключил Шапкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности. Более того, он подчеркнул, что вопрос о скорейшем снижении инфляции в РФ является приоритетным для главы государства и кабмина.



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