 

Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе

15.11.2021, 16:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз европейских газовых хранилищ отобрали уже 6,6% от объема, закаченного туда летом. В начале ноября были побиты суточные рекорды по отбору, говорится в заявлении компании.

«Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 млн куб. м – был 3 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Согласно сообщению Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ Европы составила 74%, а объем активного газа – на 19,5 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.

Запасы в ПХГ Украины оказались ниже показателей 2020 года на 37%. Сейчас Газпром продолжает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Газпром перевыполнил план по транзитному договору с Украиной, сообщил глава компании Алексей Миллер. Эксперт газете ВЗГЛЯД Игорь Юшков заявил, что Киев сейчас делает все, чтобы не было контракта на транзит российского газа после 2024 года. 



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