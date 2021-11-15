Страны Балтии призвали привлечь Минск к ответственности из-за мигрантов
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Главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса.
«Президенты… призывают привлечь к ответственности режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который эксплуатирует людей», – приводит совместное заявление РИА «Новости».
Также главы трех государств заявили, что находящихся в Белоруссии мигрантов вынуждают нарушать границы Евросоюза.
«Президенты… обеспокоены безопасностью и соблюдением прав мигрантов в Белоруссии, которых вынуждают нарушать границы Европейского союза», – говорится в совместном заявлении.
Ранее сообщалось, что ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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