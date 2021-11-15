 

Составлен ТОП самых нашумевших пластических операций мировых поп-див

15.11.2021, 16:32, Разное
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Эксперты составили ТОП самых нашумевших пластических операций, которые сделали себе поп-дивы. Многим звездам нравится кардинально менять свою внешность посредством хирургических вмешательств.
Актриса Меган Фокс за счет своей достаточно миловидной внешности построила успешную карьеру в Голливуде. Однако по-настоящему привлекательной знаменитость сделали пластические хирурги. Артистка приняла решение подкорректировать губы, скулы, форму носа. В результате она получила внешность, о которой мечтала в подростковом возрасте. По словам экспертов, Фокс сделала все в меру.

В ТОП попала российская ведущая Екатерина Варнава. Если посмотреть на ее снимки, сделанные в 2000-х годах и актуальные, то заметны разительные изменения. Над внешностью артистки поработали пластические хирурги и косметологи. К тому же знаменитость сильно похудела, поскольку всегда комплексовала из-за полноты.

Виктория Бекхэм в Великобритании является иконой стиля. В то же время супруга успешного футболиста всегда относилась к своей внешности весьма критично. Она всегда переживала по поводу курносого носа. Эта особенность исправляется сейчас. За счет пластики Бекхэм избавилась от комплекса.

Ведущая и певица Ольга Бузова раньше любила чрезмерно загорать и наносить блеск на лицо. Однако изменения, касающиеся коррекции носа, новой прически и более гармоничного цвета волос, определенно пошли ей на пользу. Сейчас она является поп-дивой отечественной эстрады.

Светская львица из США Ким Кардашьян не стесняется, что прибегала к услугам пластических хирургов. Она увеличила грудь, сделала ринопластику и исправила ягодицы.

Российская актриса Мария Горбань так же прибегала к пластике. Она стала обладательницей более пухлых губ, тонкого носа и голливудской улыбки. До всех этих изменений она являлась привлекательной, сейчас знаменитость стала еще краше, пишет портал Nation News.



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