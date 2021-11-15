 

Снаряды, противотанковые мины и почти 40 кг тротила. СБУ нашла тайник боевиков в Луганской области

15.11.2021, 16:22, Новости дня
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“Среди изъятого – артснаряды и противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила. Тайник обнаружили на территории Щастинского района в 5 км от линии разграничения. По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах энергетики и водоснабжения региона”, – говорится в сообщении.

В тайнике нашли свыше 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, пять противотанковых мин ТМ-62, 10 гранат Ф-1 и РГН, дымовую шашку.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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