 

Ученые назвали оптимальное для здоровья сердца время отхода ко сну

15.11.2021, 16:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В исследовании, опубликованном в журнале Европейского общества кардиологов, использовались данные более 88 тысяч участников Британского биобанка. Ученые сосредоточились на информации о сердечно-сосудистых заболеваниях у добровольцев, а также времени, когда они обычно ложились спать, которое фиксировали специальные гаджеты на запястье (слиптрекер).

Продолжительность наблюдений за участниками составила 5,7 лет, за этот период в когорте было зафиксировано 3172 случая сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам ученых, наименьших риск развития таких патологий был у людей, которые ложились не раньше 22:00 и не позже 23:00. Примечательно, что связь риска сердечно-сосудистых заболеванием и временем отхода ко сну была сильнее у женщин.

Авторы исследования также сообщили, что более позднее время засыпания связано с повышенным риском застойной сердечной недостаточности. Самым «опасным» оказалось время после полуночи — чем позже человек ложится, тем выше у него риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Уснуть за 60 секунд: техники быстрого засыпания 

Рассказываем что делать, когда надо спать, но совсем не хочется. 

Читать статью

«Наши результаты также показали пользу сбора данных о времени сна с помощью специальных устройств с функциями акселерометрии, которые могут служить индикаторами сердечно-сосудистого риска», — сообщили ученые.

По данным Национального фонда сна США (National Sleep Foundation), взрослому человеку необходимо спать не менее 7-9 часов в сутки. Ученые выяснили, что у людей, спавших в среднем по 7 часов в сутки, наблюдался наименьший уровень риска сердечных заболеваний. У тех, кто спал по 6 или по 8 часов, избыточный возраст сердца равнялся 4,5 годам, а у тех, кто спал в среднем 5 и менее часов – этот показатель равнялся 5,1 годам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Ученые исследуют затонувший на глубине шести километров эсминец ВМС США “Джонстон”

03.11 / Познер обнародовал письмо саратовского главврача о ситуации с COVID-19 в России: Массовый психоз

07.07 / Личное: Селебы с ксивами

18.06 / Невролог Власов назвал шесть симптомов рассеянного склероза

07.09 / Сады не горят там, где их не жгут

15.10 / День Киприана и Устиньи: что нельзя делать 15 октября

06.05 / В Петербурге бабушка напала на обидчика внука

14.04 / Рабочие завода «Звезда» объявили забастовку в поддержку Владимира Путина

04.10 / Яркая личная жизнь и ранний уход Виталия Соломина

21.08 / Меркель в разговоре с Путиным заявила, что замена срока Навальному на реальный неприемлема

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика