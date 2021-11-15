Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн

Такая возможность появилась на сайте и в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО”. После заполнения автоматически сформируется QR-код заявки. Его нужно будет предъявить в любом пункте экспресс-тестирования. По этому же коду можно сразу получить результат теста.

В заявке на экспресс-тестирование нужно указать личные данные, номер телефона, адрес фактического проживания. Желающим пройти тест не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты, а администраторов избавят от необходимости переносить данные в электронный вид с бумаги.

После электронного заполнения можно сдать тест в течение двух дней, не считая дня подачи заявки, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“Также по QR-коду заявки на месте можно получить результат экспресс-тестирования в течение 15–20 минут. Кроме того, результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте”, – рассказала она.

Сдать тест могут все желающие. Дети должны проходить процедуру исключительно в присутствии родителей.

В случае положительного результата у посетителя бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование и попросят побыть дома до получения результатов. Он придет в течение максимум двух дней.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве новые пункты экспресс-тестирования открываются в местах с большим ежедневным потоком людей – в торговых центрах, МФЦ, на транспортно-пересадочных узлах. Такой услугой ежедневно пользуются от пяти до семи тысяч человек, уточнила она.

Список пунктов бесплатного экспресс-тестирования можно найти на портале mos.ru.