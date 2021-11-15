Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Актуальная статистика, демонстрирующая достаточно высокий показатель новых случаев коронавируса в России, заставляет экспертов задумываться о том, какой же инструмент наиболее эффективен для победы над болезнью и на какой ключевой показатель следует ориентироваться. Многие считают, что в первую очередь внимание следует уделить уровню коллективного иммунитета.

Этот показатель повышают люди из двух категорий. Во-первых, это те, кто переболел ковидом. Во-вторых, это те, кто прошел вакцинацию. Второй способ приобрести иммунитет, как отмечают специалисты, намного безопаснее для самого человека.

“Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%”, – рассказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр России заметил, что в стране существуют регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны, передает RT. Он подчеркнул, что необходимо призывать людей делать прививку.

Вакцина от коронавируса способна спасти человека жизнь. Особенно это касается тех случаев, когда человек пожилой или у него уже есть проблемы со здоровьем. На противопоказания может указать исключительно профессиональный врач, подчеркнул Михаил Мишустин. Именно с ним следует проконсультироваться перед тем, как принимать решение, добавил он.