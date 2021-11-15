 

В компании Xiaomi заявили о скором выходе прошивки MIUI 13

15.11.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О том, что вскоре будет доступна новая версия фирменной прошивки MIUI 13, объявил сам генеральный директор компании Xiaomi. В частности, Лу Вейбинг сообщил, что прошивку начнут устанавливать на смартфонах, который выходят под брендом Redmi.

Напомним, что ранее это был суббренд Xiaomi, который с некоторых пор обрел самостоятельность, но не потеря связь с материнской компанией.

Однако прежде, чем выйдет тринадцатая версия фирменной оболочки, разработчик закончит внедрение MIUI 12.5. По словам руководителя компании, данная версия прошивки сейчас находится уже на третьем этапе внедрения. На вопрос, сколько ожидать MIUI 13, осведомленные источники отвечают, что презентация может состояться еще перед Новым годом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Авто слетело в обрыв. В ДТП в Ивано-Франковской области погибло четыре человека

16.02 / США встали на путь Веймарской республики

31.03 / В NASA рассказали о грядущем запуске нового космического телескопа

19.09 / В РФ оценили возможность проникновения нового штамма коронавируса «мю»

05.05 / Times – Марка Цукерберга обвинили в «бесчеловечности» из-за скупки земли на Гавайях

20.06 / Правительство выделило регионам более 55 млрд рублей на детские выплаты

26.06 / Африканка, якобы родившая 10 детей, не была беременна

16.06 / Байден дал полгода-год на урегулирование отношений с Россией

11.12 / В ОПУ рассказали, когда может пройти встреча советников глав “Нормандской четверки”

26.10 / Tagesspiegel – без Великобритании ЕС сможет действовать лишь вполсилы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика