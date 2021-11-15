В компании Xiaomi заявили о скором выходе прошивки MIUI 13

О том, что вскоре будет доступна новая версия фирменной прошивки MIUI 13, объявил сам генеральный директор компании Xiaomi. В частности, Лу Вейбинг сообщил, что прошивку начнут устанавливать на смартфонах, который выходят под брендом Redmi.

Напомним, что ранее это был суббренд Xiaomi, который с некоторых пор обрел самостоятельность, но не потеря связь с материнской компанией.

Однако прежде, чем выйдет тринадцатая версия фирменной оболочки, разработчик закончит внедрение MIUI 12.5. По словам руководителя компании, данная версия прошивки сейчас находится уже на третьем этапе внедрения. На вопрос, сколько ожидать MIUI 13, осведомленные источники отвечают, что презентация может состояться еще перед Новым годом.