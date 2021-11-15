Названа мощность быстрого зарядного устройства для смартфона ZTE S40

Источники в компании-производителе сообщают о получении сертификата для быстрого зарядного устройства к смартфону ZTE S40. Объявлена и мощность. Она составит 65 Вт, говорят специалисты.

Также информаторы сообщают, что данная зарядка может оказаться одним из вариантов из известной линейки S30. Мощность невелика. Однако разработчик, похоже, обеспечит все-таки очень высокую скорость зарядки смартфонов.

К сожалению, информации очень мало. Данные инсайдер черпал преимущественно из материалов о сертификации устройства. Поэтому об особенностях новой быстрой зарядки для ZTE S40 мы узнаем, когда она реально будет готова к реальным продажам в свободной торговле.