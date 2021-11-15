 

За год население Хабаровского края выросло на полмиллиона. Главу региона могут представить к госнаграде

15.11.2021, 15:51, Разное
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За год население Хабаровского края увеличилось на 501 тысячу человек и составило 1,8 млн человек. Об этом стало известно после публикации данных Всероссийской переписи населения. В Росстате отметили, что прирост населения в регионе зафиксирован впервые с 1989 года.

Успех переписи населения в регионе отметили и региональные власти. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв объяснил положительную демографическую тенденцию эффективностью мер, предпринимаемых федеральными и краевыми властями. 

«Хабаровский край – один из лучших регионов страны. Ему просто не хватало пиара, но благодаря различным мерам, например, как программа «Дальневосточный гектар», сюда начали ехать со всей страны, многие вернулись из Китая, Кореи, Монголии. Очень много людей переехало из Москвы. Вы не верите в это? Перед вами один из них. Мы с семьёй стали все дальневосточниками. А перепись подтвердила, что таких людей очень много», – заключил Дегтярёв.

По сообщениям из источников в краевом правительстве, за выдающиеся успехи в сфере демографии Хабаровского края Михаила Дегтярёва могут представить к государственной награде. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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