 

Мишустин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в РФ

15.11.2021, 15:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСитуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, но в других по-прежнему остается много заболевших, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.

«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной, подробно обсуждали это на совещании у президента в прошлую среду. В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших», – приводит РИА «Новости» слова Мишустина.

По словам премьер-министра, большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, это те, кто не прошел вакцинацию.

«Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь, федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой», – цитирует ТАСС Мишустина.

Он уточнил, что «это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома, под наблюдением врачей.

Ранее за минувшие сутки в РФ выявили 38 420 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3789, Санкт-Петербурге – 2968, Московской области – 2666.



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