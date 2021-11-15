 

Мигранты начали разбивать палатки на КПП на белорусско-польской границе

15.11.2021, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа территории белорусского погранперехода на границе с Польшей мигранты начали разбивать палатки.

«Мигранты начали разбивать палатки на территории погранперехода… Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте. Прямо сейчас в «Брузгах» (белорусский КПП – прим. ВЗГЛЯД) +3°С», – говорится в сообщении агентства в «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале.

По данным агентства «БелТа», мигранты разводят костры около пунктов пропуска.

«Ставят палатки, раскладывают спальники прямо на дороге – беженцы разбивают лагерь в пункте пропуска у въезда в Польшу. Все спокойно, они ждут мирного разрешения ситуации», – говорится в Telegram-канале агентства.

Между тем пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что на закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тыс. мигрантов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Погребинский: Отставки Фокина добились жалкие и ничтожные люди

18.07 / Победительница “Холостяка 9” Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей

22.03 / Шмыгаль пообещал господдержку бизнесу в “красных зонах”

18.06 / В смартфонах Samsung Galaxy S21 обнаружились серьезные проблемы

28.09 / Адмирал Комоедов: США испуганы российскими подлодками в Атлантике

31.03 / “Я тебя хлопну, сука, борода осыплется!”, “Уберите эту пьяную морду! Мразь пьяная”. Порошенко и другие нардепы поругались в Раде. Видео

04.11 / “Очень лихо”. 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки на лобке

01.05 / Минск указал на укрепление интеграции РФ и Белоруссии из-за санкций

03.10 / Заседание фракции “Слуга народа” в Трускавце закончилось концертом. Арахамия был диджеем и сыграл на барабанах. Видео

21.01 / При Зеленском власть перестала “кошмарить бизнес”, как это было при Порошенко – Фукс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика