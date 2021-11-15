Мигранты начали разбивать палатки на КПП на белорусско-польской границе

На территории белорусского погранперехода на границе с Польшей мигранты начали разбивать палатки.

«Мигранты начали разбивать палатки на территории погранперехода… Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте. Прямо сейчас в «Брузгах» (белорусский КПП – прим. ВЗГЛЯД) +3°С», – говорится в сообщении агентства в «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале.

По данным агентства «БелТа», мигранты разводят костры около пунктов пропуска.

«Ставят палатки, раскладывают спальники прямо на дороге – беженцы разбивают лагерь в пункте пропуска у въезда в Польшу. Все спокойно, они ждут мирного разрешения ситуации», – говорится в Telegram-канале агентства.

Между тем пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что на закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тыс. мигрантов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.