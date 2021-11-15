 

Ученые рассказали, что произойдет при полном отказе от сахара

15.11.2021, 15:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роберт Ластиг, эндокринолог, сообщил, что сахар вызывает проблемы со здоровьем, ухудшая обмен веществ и работу сердца и сосудов системы. Специалисты также утверждают, что продукт может вызывать зависимость.
Если исключить сахар из рациона, то сразу нормализуется состояние сосудов и сердца. В 2014 году было проведено исследование, где исследователи выяснили, что люди получают 17-21% калорий из сахара и на 40% чаще умирают от болезней сердца и сосудов, чем люди, у которых сахар составил 8% калорий. Объясняют это тем, что продукт усиливает уровень триглицеридов.

Также у человека нормализуется вес и метаболизм. При поступлении в организм избыточного количества сахара, клетки не реагируют на вырабатывающийся инсулин, что приводит к сахарному диабету 2 типа. Стоит помнить, что фруктоза тоже негативно влияет на организм, приводя к набору веса.

При ограничении сладкого замедляется старение кожи и всего организма. Продукт способен повредить коллаген, поэтому кожа утрачивает упругость, формируются морщины. Очень быстро «состариваются» и органы, сосуды.

Также при отказе от сахара уменьшаются риски появления злокачественных образований. Исследователи обнаружили, что есть взаимосвязь между регулярными потреблениями сахара и появлением рака. Если ограничить сахар, то у людей станет лучше настроение и когнитивные способности. Невзирая на то, что определенный период сахар помогает в стрессовых ситуациях, но если употреблять его на постоянной основе, то он спровоцирует депрессивные состояния, перемены настроения и тревогу.

Источник: www.ferra.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Мнение: И коммунизм опять так близок…

03.01 / Весь день 3 января — «Уездный город Е»

05.07 / «Мы — часть иммунной системы государства»

21.07 / Вакцина от ВПЧ в десять раз снижает количество инфицированных — Антонина Обласова

26.08 / Ортопед Майсиров назвал опасность выступающей косточки на ноге

28.08 / Доживем до «Министерства справедливости»

28.04 / Кто возраст пенсии понизит и чуточку ее приблизит?

25.01 / Из жизни ушел стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук

04.05 / Российская традиция доносов и расправ

23.08 / Александр Невский в Орде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика