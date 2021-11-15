Ученые рассказали, что произойдет при полном отказе от сахара

Роберт Ластиг, эндокринолог, сообщил, что сахар вызывает проблемы со здоровьем, ухудшая обмен веществ и работу сердца и сосудов системы. Специалисты также утверждают, что продукт может вызывать зависимость.

Если исключить сахар из рациона, то сразу нормализуется состояние сосудов и сердца. В 2014 году было проведено исследование, где исследователи выяснили, что люди получают 17-21% калорий из сахара и на 40% чаще умирают от болезней сердца и сосудов, чем люди, у которых сахар составил 8% калорий. Объясняют это тем, что продукт усиливает уровень триглицеридов.

Также у человека нормализуется вес и метаболизм. При поступлении в организм избыточного количества сахара, клетки не реагируют на вырабатывающийся инсулин, что приводит к сахарному диабету 2 типа. Стоит помнить, что фруктоза тоже негативно влияет на организм, приводя к набору веса.

При ограничении сладкого замедляется старение кожи и всего организма. Продукт способен повредить коллаген, поэтому кожа утрачивает упругость, формируются морщины. Очень быстро «состариваются» и органы, сосуды.

Также при отказе от сахара уменьшаются риски появления злокачественных образований. Исследователи обнаружили, что есть взаимосвязь между регулярными потреблениями сахара и появлением рака. Если ограничить сахар, то у людей станет лучше настроение и когнитивные способности. Невзирая на то, что определенный период сахар помогает в стрессовых ситуациях, но если употреблять его на постоянной основе, то он спровоцирует депрессивные состояния, перемены настроения и тревогу.

Источник: www.ferra.ru