 

Шукшина предупредила, что появились овощи с вакциной против COVID-19

15.11.2021, 15:38, Разное
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Российская актриса Мария Шукшина предупредила граждан о том, что на прилавках магазинов появились овощи, которые якобы нашпигованы вакциной против COVID-19. Подобное сообщение она обнародовала в своем Телеграм-канале.
Шукшина заявила, что многие уже готовятся к Новому году. Традиционным салатом, который подается на этот праздник, считается оливье. В этом году исследователи готовятся угостить человечество несколько измененным блюдом. По словам Шукшиной, вместе с салатом человек может съесть вакцину против коронавирусу.

Актриса уверена, что над человечеством продолжают ставиться эксперименты. Она ознакомилась с результатами исследования ученых из Калифорнийского университета. Научные сотрудники получили 500 тысяч долларов за выращивание так называемых «вакцинированных» овощей.

Эксперименты проводятся с целью доставки мРНК-вакцины от компании BioNTech в хлоропласты съедобных растений. В данном случае речь идет о салате, шпинате и других продуктах. Итоговой целью исследования является способность выращивать растения с необходимой дозой вакцины против COVID-19. Таким образом люди, которые не хотят прививаться, могут съесть препарат с пищей, не зная об этом.

Источник: tsargrad.tv



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