 

В Украине оформили электронные больничные на 1 млрд грн – Фонд соцстраха

15.11.2021, 15:28, Новости дня
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В общей сложности к оплате принято более 530 тыс. электронных листков нетрудоспособности. Из всех больничных, которые работодатели подали в Фонд на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные, 18,3% – бумажные больничные.

“Большинство из бумажных листков нетрудоспособности были изданы еще до 1 октября, когда произошел полный переход на электронный формат”, – уточнили в фонде.

В сентябре из всех поданных на оплату больничных листов электронными были 26,6%, после завершения переходного периода этот показатель растет.

Первые пять дней больничного в Украине оплачивает работодатель, остальные до выздоровления финансирует Фонд социального страхования.

Выяснить, был ли профинансирован электронный больничный, можно в Telegram-канале фонда.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Но старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. 

С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно будет получить их в бумажном виде.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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