Парламентская ВСК подтвердила существование спецоперации по задержанию вагнеровцев и назвала ее сценарии

В начале Безуглая отметила, что в разведывательной терминологии не употребляется слово “спецоперация”. Вместо него используется термин “специальное активное мероприятие”.

ВСК подтвердила, что с 2014 года СБУ и Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) документирует участие российских военных и наемников в войне против Украины. С первой половины 2018 года украинская разведка изучала деятельность ЧВК “Вагнер” на Донбассе, в частности проводила фейковые “собеседования” с боевиками якобы для их найма на охрану нефтяных объектов в Сирии и Ливане. Разведка провела около 2 тыс. таких “собеседований” для выманивания информации и документов. Затем разведчики воплотили в жизнь легенду, что предполагаемый вербовщик погиб в Сирии.

В дальнейшем все полученные данные разведка передала СБУ.

“ВСК получила данные о том, что на одном из оперативных совещаний ГУР МО и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 лиц отобранных из 396 идентифицированных лиц с территории РФ в страну, где существовала бы возможность их официального задержания и принято решение о проведении отдельного специального активного мероприятия”, – говорит Безуглая.

ВСК установила, что совместное мероприятие разведки и СБУ началось в конце июня 2020 года. Поэтому подлежат опровержению сообщения некоторых СМИ о многолетнем планировании мероприятия, подчеркнула Безуглая.

Активное мероприятие предусматривало выманивание 33 активных наемников с территории РФ якобы до Венесуэлы. С этой целью разведчики ввели нового так называемого вербовщика для группы. ВСК отметила, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать проведение этого мероприятия, поскольку оно было начато в конце июня 2020-го.

Также в ВСК выяснили, что это мероприятие проводили только украинские разведчики и контрразведчики. Спецслужбы других стран, таких как США, Израиль, Великобритания и Турция, не были задействованы.

В ВСК также узнали, что было несколько возможных сценариев по захвату наемников. В частности, наемников должны были выманить по одному из маршрутов:

Москва – Стамбул;

Москва – Минск – Стамбул;

Москва – Минск.

В дальнейшем украинские спецслужбы использовали бы механизм международного правового сотрудничества, чтобы притянуть наемников к ответственности.

Также рассматривался вариант выманить наемников по маршруту Москва – Минск – Стамбул. Во время пролета самолета над территорией Украины мог быть задействован один из следующих сценариев:

одному из пассажиров становится плохо и ему нужна срочная медпомощь;

угроза террористического акта;

принудительная посадка самолета.

Данные, собранные ВСК, показывают, что мероприятие по выманиванию наемников отсрочили с 25 июля на 30 июля 2020-го. Кто и на каком уровне принял такое решение ВСК не установила.

“Вместе с тем ВСК установила отсутствие любого документально оформленного указания об отсрочке со стороны любого чиновника. ВСК также не нашла доказательств того, что президент Украины давал личное распоряжение руководству ГУР МО отсрочить активное мероприятие. Также установлено, что руководитель Офиса президента не имеет полномочий давать распоряжение руководителю ГУР МО по поводу отсрочки любого разведывательного мероприятия”, – заявила Безуглая.

Она добавила, что министр обороны может санкционировать некоторые действия в рамках активного мероприятия только в части дополнительного привлечения ВСУ и не может управлять проведением такого мероприятия в целом.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, “попробовать вытащить” часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато “специальное мероприятие”. Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК “Вагнер”, а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

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