Благоустройство территорий возле 38 московских поликлиник завершится в 2022 году

В Москве продолжается реализация программы строительства и модернизации медицинских учреждений. Будет реконструировано в общей сложности 137 поликлиник. Преображаются здания внутри и снаружи, а также благоустраиваются прилегающие к ним участки.

Сейчас специалисты приводят в порядок территории 45 поликлиник, в которых продолжается или близится к завершению ремонт. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что возле таких объектов обустраиваются тротуары, создаются зоны отдыха, убираются под землю провода, портящие вид.

Кроме того, по его словам, территория возле поликлиник становится более удобной для маломобильных граждан. Также в таких местах появляются парковки, навесы в виде пергол для велосипедов и колясок, устанавливаются фонари с энергоэффективными лампами.

“Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тысячи кустарников, обустроить почти 100 тысяч квадратных метров газона и свыше 10 тысяч квадратных метров цветников”, – сообщил Петр Бирюков.

Работы по благоустройству территорий возле семи московских поликлиник завершатся до конца 2021-го, а остальных – в следующем году.

Сообщалось, что в 2021 году в Москве ввели в эксплуатацию 68 социальных объектов, из них восемь – объекты здравоохранения. Некоторые здания были построены за счет инвестора, позже они перешли на баланс города. На возведение других строений были выделены средства из городского бюджета.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, план по вводу недвижимости в эксплуатацию перевыполнен на треть (в 2021 году – свыше 11 миллионов квадратных метров, а в 2020-м – 10,8 миллиона квадратных метров).

Ранее “Дни.ру” писали о благоустройстве территории детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 9 имени Сперанского. Там привели в порядок участок площадью 8,4 гектара – появились цветники, арт-объекты, спортивная площадка, новые фонари, камеры видеонаблюдения.