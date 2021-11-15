Эксперты назвали основной недостаток операционной системы Windows 11 SE

Напомним, что версия операционной системы Windows 11 SE вышла еще в сентябре текущего года. Однако эксперты только сейчас заметили в ней одну особенность. Дело в том, что операционка после удаления с устройства уже не подлежит повторной установке. Также ее невозможно установить на сторонний гаджет.

Таким образом, вы можете только купить какой-либо гаджет с предустановленной Windows 11 SE, а далее все действия с ОС сводятся только к приему и установке очередных пакетов обновлений.

По словам специалистов, это и хорошо, и плохо. С одной стороны, у пользователя не возникает искушения поэкспериментировать с разными версиями Windows, и он автоматически избавляет себя от хлопот. С другой стороны, часть продвинутых пользователей хотели бы попробовать и эту операционку на своих устройствах. Но так как они сторонние, ничего у них не получится.