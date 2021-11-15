Представлена новая игровая мышь AOC GM510

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15.11.2021, 15:06, Новости дня
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Разработчики Agon by AOC сообщили о выходе на рынок новой игровой мыши. Модель GM510 оснащена сверхчувствительным датчиком с показателем 16 000 DPI, сообщают в компании.

По словам разработчиков устройства, оно лучше всего подойдет для геймеров, обладающим ладонным и когтевым хватом. Специально для них создавали особую форму.

Также внимание экспертов привлек датчик Pixart PMW3389. Разрешающая способность у него легко регулируется. Если вы считаете, что максимальный показатель не нужен или неудобен для вас, то его можно снизить до приемлемого уровня. На мыши установлены шесть кнопок. Все они рассчитаны на 80 миллионов срабатываний. Показатель максимального ускорения составляет 50g.



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