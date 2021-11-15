 

В Петрозаводске открылась самая большая школа в Карелии

15.11.2021, 14:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинШкола для 1350 учащихся стала самой большой в Карелии и открылась в одном из крупных быстроразвивающихся районов карельской столицы.

Накануне открытия на школе установили памятную доску – здесь, на Древлянке, в сентябре 1941 года бойцы 272 стрелковой дивизии сражались за Петрозаводск. Улица Оборонная, где расположено здание новой образовательной организации, названа в память об исторических событиях, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Трехэтажная школа площадью почти 34 тыс. квадратных метров состоит из четырех блоков. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продлённого дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна.

В здании размещается большая столовая на 480 человек и несколько залов: актовый на 870 мест, конференц на 150 мест. Оборудовано пять спортивных залов. Все, что нужно для обучения, есть в современной библиотеке с мультимедийными возможностями. Для занятий музыкой оборудован уникальный кабинет с хорошей звукоизоляцией, зоной для хора, современным оснащением. В медицинском блоке предусмотрена стоматологическая установка. Также на территории школы оборудован стадион с беговой дорожкой, площадки для легкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, а также игровые зоны для учеников начальной школы. Есть оснащенная зона для обучения ребят правилам дорожного движения.

В первый рабочий день учебное заведение посетила вице-премьер по социальным вопросам Правительства республики Лариса Подсадник. Вместе с Министром образования и спорта Карелии Романом Голубевым они осмотрели условия, в которых обучаются ребята.

«Более 20 лет в Петрозаводске не появлялись новые школы, поэтому это долгожданное событие. Здесь современные кабинеты, замечательная библиотека, светлые, оборудованные спортивные залы. У учителей прекрасное настроение, и мы видим, как рады дети», – отметила Подсадник.

Напомним, по нацпроекту «Образование» в республике возводят еще три современных школы – в Прионежском поселке Деревянка (200 мест), в Медвежьегорске (1100 мест) и Кеми (1200 мест). Новая школа появится и в Суоярви для 330 учащихся: сейчас проект здания находится на экспертизе.



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