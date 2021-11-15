Пензенских школьников заставили отозвать клятву на верность арестованному экс-губернатору, которую они давали в 2019 году

В Пензе учеников нескольких школ заставили письменно отказаться от клятвы на верность экс-губернатору Ивану Белозерцеву, которую они дали в 2019 году. Детям раздали стандартные шаблоны отказа от клятвы, которые им пришлось заполнить, подписать и вернуть учителям.

Фото документа сделал один из старшеклассников. В нем школьники признают, что “совершили моральную ошибку”, поскольку были “искусно введены в заблуждение” Белозерцевым и просят для него “сурового наказания” за то, что он отступился от закона и совершил таким образом “акт гнусного предательства всех, кто ему доверял”.

Пензенские школьники приносили коллективную клятву верности осенью 2019 года по инициативе областного департамента образования, предпринятой в рамках национального проекта по стимулированию патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Они обещали быть “верными солдатами, которые служат России, Президенту, Губернатору” и поклялись “без раздумий выполнять любой приказ”. Некоторые родители были недовольны этой инициативой и обратились в прокуратуру, но в результате сами попали под проверку органов опеки и оказались внесены в реестр неблагополучных семей.

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