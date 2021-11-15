Ученые: Скорость изменения климата Земли побила рекорд за 24 тысячи лет

Ученые сообщают, что климат Земли изменяется живее, чем 24 тысячи лет назад, в период приближения ледников на Северную Америку и Евразию. Итоги опубликовали в научном журнале Nature.

Чтобы провести опыты собирали пробы осадочных пород, состоящие из панцирей организмов, накапливающихся с ледников. Специалисты измеряли доли изотопов кислорода в слоях, оценивали состав калия, магния и органических молекул. Собранные данные показали, при каком температурном режиме и солености воды формировались породы, что помогло воссоздать климат Земли.

Из-за большого числа образцов из различных частей океана эксперты смогли узнать информацию не только по средней температуре на всей Земли, но и условия климата на разных материках. Они считают, что за 11-12 тысяч лет температура на планете только возрастала. Также специалисты поняли, что теперь она растет резко, чем в начале и окончании ледникового максимума, что сигнализирует о неслыханной форме настоящих климатических преобразований.

Источник: www.atomic-energy.ru