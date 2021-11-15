 

Настю Каменских на фото с шикарным декольте сравнили с Ким Кардашьян

15.11.2021, 14:50, Разное
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Популярную певицу Настю Каменских на одном из фото сравнили с американской светской львицей Ким Кардашьян. Супруга Потапа предстала на снимке в платье с эффектным декольте. Свежей публикацией она поделилась в социальной сети Instagram.
Настя Каменских обладает яркой внешностью. Она не боится идти на различные бьюти-эксперименты. На одном из фото артистка предстала в обтягивающем платье фиолетового цвета. Необычный наряд идеально подчеркивал зону декольте знаменитости. Поклонники также обратили внимание на цвет волос знаменитости. Не исключено, что для съемок она надела парик.

Настя Каменский входит в экспертный состав украинского шоу «Маска». Она надела платье, по фигуре которого стилисты сделали так называемые крылья. Фанаты отметили, что образ получился очень эффектным. Супруге рэпера Потапа пользователи сделали множество комплиментов. Некоторые признались, что, листая ленту, подумали, что на фото запечатлена Ким Кардашьян.



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