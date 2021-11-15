Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People

Комментируя получение этого звания, Радд заявил, что воспринимает это с трудом. Он заявил, что слышал, как его называют добрым, приветливым, трудолюбивым, а к новому титулу еще не привык.

По словам Радда, первым человеком, которому он заранее сообщил о своем новом титуле, стала его жена Джуди Йегер. Актер признался, что она сперва была ошеломлена, поэтому “хихикала”.

https://www.facebook.com/peoplemag/photos/a.494555328131/10161128465243132/

Контекст:

Радд дебютировал в кино в 90-х годах, снявшись в фильмах “Ромео + Джульетта”, “Ночная посылка”, “Правило виноделов”, “Великий Гэтсби”. Популярность актеру принесла роль Человека-муравья в одноименном фильме и последующих проектах Marvel.

В 2020 году звание самого сексуального мужчины по версии People получил актер Майкл Б. Джордан.

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