Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути

Галактика UGC 11537 расположена в 230 млн световых лет от Земли и приближена к Млечному Пути.

Эту фотографию специалисты смогли получить в результате наблюдений, которые ведутся, чтобы помочь астрономам установить массу сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.

На фотографии перед галактикой UGC 11537 можно также увидеть две звезды из Млечного Пути.

Фото: esahubble.org

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

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