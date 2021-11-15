Дело о подкупе свидетеля. Суд избрал меру пресечения для Тупицкого

Суд избрал Тупицкому меру пресечения, его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем Владиславом Дрегером, экс-главой Высшего хозяйсвтенного суда Украины Виктором Татьковым, экс-судьей Артуром Емельяновым.

Адвокаты возражали по поводу ходатайства прокурора. По их мнению, процедура вручения подозрения Тупицкому была нарушена. Сообщение о подозрении защита считает необоснованной, а риски недоказанными.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора частично. Тупицкого не обязали носить электронный браслет и не запретили посещать здание КСУ.

Рассмотрение обвинительного акта назначено 1 декабря.

Контекст:

25 мая Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого по факту подкупа свидетеля и дачи ложных показаний.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами “Зуевского энергомеханического завода”.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля президент продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

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