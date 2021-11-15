 

Эксперт назвал минусы квартир в домах под реновацию

15.11.2021, 14:24, Разное
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Уровень спроса на квартиры в домах, которые попадают под программу реновации в Москве, по сравнению с сентябрем 2020 года вырос в полтора раза. Однако, отмечают эксперты в сфере недвижимости, инвесторы не слишком рады работать с ними.

“Квартиру в реновированном доме, которая выставлена на торги, нужно сначала “выиграть”, – рассказала совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Она отметила, что не все разбираются в таких тонкостях. Инвестору, который все же решится погрузиться в тему, надо будет иметь деньги задатки и готовиться столкнутся с высокой конкуренцией.

“Это достаточно узкий рынок”, – подчеркнула Екатерина Сивова.

При этом есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, вкладывающиеся в квартиры в домах под реновацию. Зачастую рядом с новостройкой, построенной в рамках этой программы, зачастую появляется жилье еще более высокого класса. И тогда конечный покупатель сделает выбор в пользу более качественного объекта.

“Конкуренция в локациях, где появляются объекты высокая”, – отметила эксперт. По ее словам, из-за окружения люди сторонятся покупать квартиры в домах, построенных по программе реновации.



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