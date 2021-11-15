 

Московскому бизнесу одобрили гранты и субсидии на 2 млрд рублей

15.11.2021, 14:24, Разное
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Она отметила, что поддержка малого и среднего бизнеса – один из приоритетов для столицы. Заммэра сообщила, что наиболее активными получателями субсидий стали рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании.

Сергунина рассказала, что за последнее время выросло число рассматриваемых документов. На октябрь и ноябрь приходится треть от всех одобренных в текущем году заявок, уточнила заместитель мэра.

Среди самых востребованных выплат – субсидии и гранты экспортерам. “Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров. Всего одобрено 239 заявок на 566 миллионов рублей”, – сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Пользуются спросом меры поддержки на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, рекламу в интернете, компенсации затрат на инжиниринг, субсидии на приобретение и лизинг оборудования. Востребованы и меры помощи конкретным категориям получателей на организацию сферы досуга, образования и общественного питания.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что меры поддержки смогут получить порядка 110 тысяч московских компаний малого и среднего бизнеса – предприятия общепита, парикмахерские, салоны красоты, а также организации в сфере автомобильных перевозок, развлечений, культуры и спорта. На них трудятся 284 тысячи человек.



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